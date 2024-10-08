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Мэр Улан-Удэ проверил ход капитального ремонта в школе № 38

Мэр Улан-Удэ проверил ход капитального ремонта в школе № 38
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Работы планируют завершить до 15 декабря

Первый почти за 70 лет комплексный капитальный ремонт проходит в здании школы № 38 в микрорайоне Верхняя Берёзовка в столице Бурятии. Ход ремонта проверил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Здесь строители демонтировали старый фасад, сняли утепление кровли, заменили обрешётку, сделали новый карниз. Его выдвинули, чтобы в дальнейшем не было гниения венцов, как раньше. Обустроили щебёночное основание полов по коридорам и пищеблоку, заменили стропильную систему.

– Работа кипит. У нас погодные условия пока позволяют проводить наружные работы. До холодов закроем весь контур и приступим к внутренним работам. Школа старая. Раньше это была контора предприятия, поэтому при разборке фундаментов и нижних венцов обнажились новые проблемы. Мы их решаем – заменили часть венцов, завезли дополнительный щебень внутрь, чтобы сделать хорошую стяжку, выровнять полностью полы, чтобы дети нормально учились и занимались. У школы не хватает спортивного зала. Мы подали заявку в федеральную программу «50 модульных спортивных залов в школах ДФО», чтобы ученики занимались спортом, – рассказал Игорь Шутенков.

Работы идут по графику. В школе полностью обновят системы отопления, водоснабжения, вентиляции. Будет приобретена новая мебель, оборудование в пищеблок. Установят пожарно-охранную сигнализацию, наружное освещение по фасаду здания школы, технические средства для безопасности учащихся и многое другое. Срок завершения работ до 15 декабря. После зимних каникул дети вернутся в свою школу.

– Учащиеся и весь педагогический коллектив с нетерпением ждут открытия школы после капитального ремонта. 70-летняя школа давно нуждалось в обновлении. Аварийным здание признали в 2020 году. Дети временно перешли в школу № 64 и 38. Ожидание возвращения в новую отремонтированную школу греет душу, – отметила директор школы №38 Валентина Турунхаева.

Напомним, что капитальный ремонт здания школы № 38 реализуется в рамках федеральной программы по модернизации школьных систем образования.

администрацияУУ. Улан-Удэ школа капитальный ремонт

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