Десятый юбилейный пленэр прошёл в Баргузинском районе Бурятии

В Усть-Баргузине завершился международный арт пленэр «Баргуджин Токум»В нём приняли участие художники из России, Монголии и Китая.Начиная с 2017 года, Союз художников Бурятии совместно с культурно-туристическим центром Баргуджин Токум ежегодно проводит международные пленэры на Байкале и в Баргузинской долине. Художники посещают живописные уголки Забайкальского национального парка в Баргузинском и Чивыркуйском заливах, пишут этюды в окрестностях Баргузинского дацана и на берегах реки Баргузин.Кроме этого, в арт-резиденции Баргуджин Токум проводятся встречи дизайнеров, фотографов, скульпторов, кузнецов. В конце сентября этого года здесь развернулся первый этнокультурный фестиваль «Бархан Уула», на котором спортсмены из Бурятии и Монголии соревновались в национальных видах спорта.