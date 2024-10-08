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В приграничном районе Бурятии свободно разгуливали свиньи

В приграничном районе Бурятии свободно разгуливали свиньи
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
За это их владельцу устроили нагоняй

Недавно представители управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии вместе с сотрудниками пограничного управления провели проверку в Кяхтинском районе. Они выяснили, как соблюдаются административно-правовой режим, установленный на госгранице, а также правила ветеринарного контроля в сельском поселении «Шарагольское».

На нарушениях попались трое местных жителей и владелец одного из фермерских хозяйств. Оказалось, что шкуры животных хранились вне ёмкостей для биологических отходов, а навоз – прямо на земле, вне специализированных площадок. Через оградительный забор могли проникнуть дикие звери. К тому же в СП допускался свободный выгул свиней и их контакт с другими лошадьми.

В итоге сельчанам сделали предупреждения соответствии с частью 1 статьи 49 федерального закона № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» от 31 июля 2020 года. Проверяющие выдали одно требование об устранении нарушения, которое Россельхознадзор взял под контроль.

животные Россельхознадзор

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