В Бурятии завершится чемпионат республики по эндуро

12 октября в Бурятии состоится заключительный этап чемпионата республики по эндуро. Гонка пройдёт в окрестностях Улан-Удэ, в месте под названием Николаевские столбы. Координаты лагеря: +51.690951, +107.745387.Спортсмены примут участие в классах: «Extreme» (от 18 лет и старше), «Adventure» (от 17 лет и старше), «Survivor» (от 15 лет и старше).11 октября с 17:30 до 19:00 будут проведены приём заявок и регистрация участников. Брифинг для участников и жеребьёвка состоится с 19:00 до 20:00. Старт соревнований будет дан 12 октября в 10:30.