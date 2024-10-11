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В Бурятии завершится чемпионат республики по эндуро

В Бурятии завершится чемпионат республики по эндуро
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Второй этап соревнований проведут в эту субботу

12 октября в Бурятии состоится заключительный этап чемпионата республики по эндуро. Гонка пройдёт в окрестностях Улан-Удэ, в месте под названием Николаевские столбы. Координаты лагеря: +51.690951, +107.745387.

Спортсмены примут участие в классах: «Extreme» (от 18 лет и старше), «Adventure» (от 17 лет и старше), «Survivor» (от 15 лет и старше).

11 октября с 17:30 до 19:00 будут проведены приём заявок и регистрация участников. Брифинг для участников и жеребьёвка состоится с 19:00 до 20:00. Старт соревнований будет дан 12 октября в 10:30.

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мотоспорт Бурятия эндуро

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