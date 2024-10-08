08 октября

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В Бурятии проведут осеннюю молодёжную туриаду

В Бурятии проведут осеннюю молодёжную туриаду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Команды преодолеют хребет Хамар-Дабан

С 10 по 13 октября в Бурятии пройдёт традиционная осенняя туриада. Районом проведения туриады станет хребет Хамар-Дабан. Маршрут пролегает от перевала Мандрик вверх на гребень Хамар-Дабана, далее по хребту, спуск по реке Халюта с посещением Халютинского аршана и далее до Иволгинского дацана. Протяжённость маршрута составит от 50 км.

Формирование групп на туриаду проводится до 9 октября. Участвовать в туриаде могут команды вузов, ссузов, туристских клубов, выпускников Байкальской школы туризма и желающих. Возраст участников туриады — от 16 лет и старше.

Целью проведения туриады является отбор кандидатов в сборную команду республики по спортивному туризму для участия в чемпионате России по спортивному туризму в дисциплине «маршруты». По результатам туриады участникам будут вручены сертификаты. Об этом сообщает федерация спортивного туризма РБ.

Возрастное ограничение: 16+.
Бурятия туриада спортивный туризм спорт

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