В Бурятии проведут осеннюю молодёжную туриаду

С 10 по 13 октября в Бурятии пройдёт традиционная осенняя туриада. Районом проведения туриады станет хребет Хамар-Дабан. Маршрут пролегает от перевала Мандрик вверх на гребень Хамар-Дабана, далее по хребту, спуск по реке Халюта с посещением Халютинского аршана и далее до Иволгинского дацана. Протяжённость маршрута составит от 50 км.Формирование групп на туриаду проводится до 9 октября. Участвовать в туриаде могут команды вузов, ссузов, туристских клубов, выпускников Байкальской школы туризма и желающих. Возраст участников туриады — от 16 лет и старше.Целью проведения туриады является отбор кандидатов в сборную команду республики по спортивному туризму для участия в чемпионате России по спортивному туризму в дисциплине «маршруты». По результатам туриады участникам будут вручены сертификаты. Об этом сообщает федерация спортивного туризма РБ.