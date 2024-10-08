Бурятские борцы выступают на чемпионате мира в Хорватии

С 7 по 13 октября в хорватском городе Пореч проходит очередной чемпионат мира среди ветеранов по вольной и греко-римской борьбе. В соревнованиях участвуют борцы до 60 лет, разделённые на пять дивизионов.В чемпионате принимают участие бурятские борцы-ветераны. В состав команды вошли: Гармаев Александр, Дашинимаев Булат, Ухинов Чингис, Пинтаев Алексей, Пурбуев Дашинима, Будажапов Вадим, Будажапов Содном и Васильев Тумэн. Капитаном сборной стал Баяр Очиров. Старшим тренером выступает Даши-Доржи Биликтуев, сообщает федерация спортивной борьбы РБ.