Бурятские борцы выступают на чемпионате мира в Хорватии

Участие принимают спортсмены-ветераны
С 7 по 13 октября в хорватском городе Пореч проходит очередной чемпионат мира среди ветеранов по вольной и греко-римской борьбе. В соревнованиях участвуют борцы до 60 лет, разделённые на пять дивизионов.
В чемпионате принимают участие бурятские борцы-ветераны. В состав команды вошли: Гармаев Александр, Дашинимаев Булат, Ухинов Чингис, Пинтаев Алексей, Пурбуев Дашинима, Будажапов Вадим, Будажапов Содном и Васильев Тумэн. Капитаном сборной стал Баяр Очиров. Старшим тренером выступает Даши-Доржи Биликтуев, сообщает федерация спортивной борьбы РБ.
Участие принимают спортсмены-ветераны
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Работы планируют завершить до 15 декабря
Картон должен вывозиться отдельно
Создатели обещают, что фильм будет пропитан атмосферой народных страшилок
За это их владельцу устроили нагоняй
Ребятишки катали трупик на качелях
Девушка поборется за главный титул, роскошную корону и 3 млн рублей
Поручение о проверке отдал начальник управления Генпрокуратуры по ДФО
Статистическими данными поделились в ДРКБ
Оно уже вышло на финишную прямую
Случаев заболевания гриппом пока не зарегистрировано
А автомобилистов просят по ней не колесить
Им приходится сидеть в темноте и даже выгадывать время для стирки
В благоустройстве помещения помогали жители посёлка