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Легкоатлет из Бурятии победил на марафоне в Белоруссии

Легкоатлет из Бурятии победил на марафоне в Белоруссии
Общество,  Фото:ЦСП РБ
Спортсмен выступал в составе команды ЦСКА

6 октября в белорусском Могилеве прошёл международный легкоатлетический марафон. Город в пятый раз принимает масштабное событие в мире любительского спорта.

В стартах приняли участие около 7 тысяч человек из Белоруссии, России и Китая. Спортсмены пробежали несколько дистанций: массовый забег на 3 км, забег на 10 км, на 42 км 195 м и марафонскую эстафету экиден, дистанцию которой преодолевают поэтапно (5 км, 10 км, 5 км, 10 км, 5 км и почти 7,2 км).

Легкоатлет из Бурятии Роман Троценко в составе сборной команды ЦСКА стал победителем Могилевского марафона в эстафете экиден. Он пробежал свой этап 10 км за 30 минут 58 секунд. Тренирует спортсмена Николай и Надежда Суворовы, сообщает центр спортивной подготовки РБ.
Бурятия спорт марафон бег легкая атлетика

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