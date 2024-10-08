Легкоатлет из Бурятии победил на марафоне в Белоруссии

Спортсмен выступал в составе команды ЦСКА
6 октября в белорусском Могилеве прошёл международный легкоатлетический марафон. Город в пятый раз принимает масштабное событие в мире любительского спорта.
В стартах приняли участие около 7 тысяч человек из Белоруссии, России и Китая. Спортсмены пробежали несколько дистанций: массовый забег на 3 км, забег на 10 км, на 42 км 195 м и марафонскую эстафету экиден, дистанцию которой преодолевают поэтапно (5 км, 10 км, 5 км, 10 км, 5 км и почти 7,2 км).
Легкоатлет из Бурятии Роман Троценко в составе сборной команды ЦСКА стал победителем Могилевского марафона в эстафете экиден. Он пробежал свой этап 10 км за 30 минут 58 секунд. Тренирует спортсмена Николай и Надежда Суворовы, сообщает центр спортивной подготовки РБ.
Участие принимают спортсмены-ветераны
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Работы планируют завершить до 15 декабря
Картон должен вывозиться отдельно
Создатели обещают, что фильм будет пропитан атмосферой народных страшилок
За это их владельцу устроили нагоняй
Ребятишки катали трупик на качелях
Девушка поборется за главный титул, роскошную корону и 3 млн рублей
Поручение о проверке отдал начальник управления Генпрокуратуры по ДФО
Статистическими данными поделились в ДРКБ
Оно уже вышло на финишную прямую
Случаев заболевания гриппом пока не зарегистрировано
А автомобилистов просят по ней не колесить
Им приходится сидеть в темноте и даже выгадывать время для стирки
В благоустройстве помещения помогали жители посёлка