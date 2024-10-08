В Забайкалье засняли «детсад» для лосят и изюбрят

Настоящий детский сад для маленьких лосят и изюбрят «открылся» в национальном парке «Чикой» в Забайкальском крае. Фотоловушка, установленная на территории национального парка в местечке реки Дербул в сентябре этого года, зафиксировала маленьких питомцев вместе со своими мамами на солонце. Подобные ситуации фотоловушки фиксируют и на других солонцах.Лосята и изюбрята посещают это место и днём, и ночью, чтобы полакомиться там солью, разложенной государственными инспекторами в области охраны окружающей среды. Кроме этого, на солонцах животные отдыхают и даже спят. Эту фотоловушку также посетили взрослые лоси и изюбри, медведь.- Солонцы позволяют восполнять необходимый запас магния, кальция, фосфора, натрия, в котором нуждаются животные. Но соль едят не только в качестве «витаминок». Без соли зверь слабеет, у него пропадает аппетит и падает иммунитет. Солонцы животные посещают летом и осенью, зимой и весной. Именно поэтому в настоящее время в национальном парке функционирует 103 солонца на всей его территории, - сообщили в пресс-службе нацпарка «Чикой».