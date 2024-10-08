08 октября

Популярное

В Забайкалье засняли «детсад» для лосят и изюбрят

В Забайкалье засняли «детсад» для лосят и изюбрят
Общество,  Фото:пресс-служба национального парка «Чикой»
В объектив фотоловушки попала жизнь животных на солонце

Настоящий детский сад для маленьких лосят и изюбрят «открылся» в национальном парке «Чикой» в Забайкальском крае. Фотоловушка, установленная на территории национального парка в местечке реки Дербул в сентябре этого года, зафиксировала маленьких питомцев вместе со своими мамами на солонце. Подобные ситуации фотоловушки фиксируют и на других солонцах.

Лосята и изюбрята посещают это место и днём, и ночью, чтобы полакомиться там солью, разложенной государственными инспекторами в области охраны окружающей среды. Кроме этого, на солонцах животные отдыхают и даже спят. Эту фотоловушку также посетили взрослые лоси и изюбри, медведь.

- Солонцы позволяют восполнять необходимый запас магния, кальция, фосфора, натрия, в котором нуждаются животные. Но соль едят не только в качестве «витаминок». Без соли зверь слабеет, у него пропадает аппетит и падает иммунитет. Солонцы животные посещают летом и осенью, зимой и весной. Именно поэтому в настоящее время в национальном парке функционирует 103 солонца на всей его территории, - сообщили в пресс-службе нацпарка «Чикой».





Забайкальский край дикие животные национальный парк фотоловушка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ вернётся фестиваль молодых музыкантов
В Улан-Удэ вернётся фестиваль молодых музыкантов
Общество, 08.10.2024
В настоящее время открыт приём заявок для будущих участников
Бурятия присоединится к этнографическому диктанту
Бурятия присоединится к этнографическому диктанту
Общество, 08.10.2024
Акцию проведут в начале следующего месяца
В Бурятии проведут осеннюю молодёжную туриаду
В Бурятии проведут осеннюю молодёжную туриаду
Общество, 08.10.2024
Команды преодолеют хребет Хамар-Дабан
В Улан-Удэ разыграют международный кубок по волейболу
В Улан-Удэ разыграют международный кубок по волейболу
Общество, 08.10.2024
Участвовать будут мужские и женские студенческие команды
В Забайкалье засняли «детсад» для лосят и изюбрят
В Забайкалье засняли «детсад» для лосят и изюбрят
Общество, 08.10.2024
В объектив фотоловушки попала жизнь животных на солонце
В селе Бурятии освятили поклонный крест
В селе Бурятии освятили поклонный крест
Общество, 08.10.2024
На его месте построят храм-часовню
Учёные Бурятии разработали кормовую добавку для сельхозживотных
Учёные Бурятии разработали кормовую добавку для сельхозживотных
Общество, 08.10.2024
По утверждениям исследователей, она улучшает продуктивность скота и птиц
На юге Бурятии пробежали полумарафон
На юге Бурятии пробежали полумарафон
Общество, 08.10.2024
Соревнования состоялись в Кяхтинском районе
В Иркутской области перезахоронили бойца, защищавшего Ленинград
В Иркутской области перезахоронили бойца, защищавшего Ленинград
Общество, 08.10.2024
Останки уроженца Тулунского района, погибшего во время Великой Отечественной войны, переданы его родственникам
В Бурятии наградили создателей спектакля о Халхин-Голе
В Бурятии наградили создателей спектакля о Халхин-Голе
Общество, 08.10.2024
Они были отмечены юбилейной медалью
В Забайкалье откроют новые авиамаршруты
В Забайкалье откроют новые авиамаршруты
Общество, 08.10.2024
Они появятся в крае в 2025 году
В районе Бурятии ветеран труда отпраздновал своё 90-летие
В районе Бурятии ветеран труда отпраздновал своё 90-летие
Общество, 08.10.2024
За долгую трудовую карьеры юбиляр успел поработать трактористом и лесником
В Бурятии не нашли трёх медведей
В Бурятии не нашли трёх медведей
Общество, 08.10.2024
Инспектор обследовал территорию у реки Винная в Баргузинском районе
В Бурятии ввели штраф за парковку у мусорного контейнера
В Бурятии ввели штраф за парковку у мусорного контейнера
Общество, 08.10.2024
Сумма штрафа составит от трёх тысяч до пятидесяти тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^