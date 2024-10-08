08 октября

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В селе Бурятии освятили поклонный крест

В селе Бурятии освятили поклонный крест
Общество,  Фото:Сретенский женский монастырь
На его месте построят храм-часовню

2 октября в Бурятии совершили чин освящения поклонного креста в селе Ангыр. В будущем на этом месте сельчане планируют построить храм-часовню в честь святителя Николая Чудотворца.

Чин совершили штатный клирик Сретенского женского монастыря протоиерей Михаил Литвинов и настоятельница обители игуменья Ника. Также на освящение креста приехали представители администрации муниципального образования «Зырянское сельское поселение», собрались активные жители села Ангыр и близлежащих сёл от мала до велика. В ходе совершения чина освящения поклонный крест был окроплён крещенской святой водой.

Как сообщает Улан-Удэнская и Бурятская епархия, идея строительства храма у местных жителей возникла неслучайно. Татьяна Вишнякова (Карнакова), прихожанка Сретенского храма с. Батурино, родилась в селе Ангыр. Она работала с летописью сёл Ангыр и Зырянск и узнала, что согласно архивам, при кладбище села была часовня во имя святителя Николая Чудотворца. В 1937 году её разобрали. Татьяне очень захотелось восстановить утраченную святыню. В 2023 Татьяна получила благословение на установку поклонного креста у настоятельницы Сретенского монастыря игуменьи Ники, и постепенно дело начало двигаться. В 2024 году в селе Ангыр была оформлена и огорожена земля для строительства будущего храма-часовни и на этом месте установлен крест.

православие Бурятия крест

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