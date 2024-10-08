На юге Бурятии пробежали полумарафон

5 октября в городе Кяхта прошёл Кяхтинский полумарафон, посвящённый памяти рекордсмена мира, чемпиона Европы, трёхкратного чемпиона СССР в марафонском беге Сергея Попова. Участие приняли 260 спортсменов из Улан-Удэ, Кабанского, Северо-Байкальского, Бичурского, Тарбагатайского, Еравнинского, Баргузинского, Иволгинского и Кяхтинского районов и города Сургут. Бегуны соревновались на дистанциях 2 км, 7 км и 21,1 км.Как сообщили в районной администрации, Кяхтинский район представляли спортсмены из Кяхты (КСОШ № 1, № 2, № 3, № 4, Кяхтинский филиал ГАПОУ «ББМК МЗ РБ», войсковая часть 63411), с. Усть-Кяхта, с. Хоронхой, с. Чикой, с. Малая Кудара, с. Ара-Алцагат, с. Шарагол,с. Тамир, с. Кудара -Сомон, с. Усть-Киран.По результатам соревнований у взрослых призёрами стали:Первое место - Будкова ОксанаВторое место – Егорова Наталья (г. Улан-Удэ)Третье место – Тимофеева Мария (г. Улан-Удэ)Первое место – Капустин Евгений (г. Улан-Удэ)Второе место – Будаев Золто (г. Улан-Удэ)Третье место – Михайлусов Алексей (г. Сургут)Первое место – Медведева Анастасия (Кяхтинский район, с. Хоронхой)Первое место – Банзаракцаев Дамдин (Кяхтинский район)Второе место – Трегубов Никита (Кяхтинский район)Третье место – Тарасов Вячеслав (Кяхтинский район)Первое место – Цыренов Цырен (Кяхтинский район)Второе место – Павлов Александр (Кабанский район)Третье место – Цыренжапов Булат (Кяхтинский район)Первое место – Нечкина Надежда (г. Улан-Удэ)Второе место – Балуева Евгения (г. Улан-Удэ)Третье место – Михайлова Лариса (г. Улан-Удэ)Первое место – Нечкин Александр (Кабанский район)Второе место – Манзаев Сергей (Иволгинский район)Первое место – Сетерина Татьяна (Кабанский район)Первое место – Цыдыпылова Должин-жаб (Кяхтинский район)Первое место – Бурлаков Александр (Кабанский район)Второе место – Чирков Александр (Северо-Байкальский район)Третье место – Прохоров Сергей (г. Улан-Удэ)Первое место – Барлаков Доржижап (г. Улан-Удэ)Спортсмены были награждены дипломами, медалями, кубками и ценными призами.