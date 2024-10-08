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На юге Бурятии пробежали полумарафон

На юге Бурятии пробежали полумарафон
Общество,  Фото:администрация Кяхтинского района
Соревнования состоялись в Кяхтинском районе

5 октября в городе Кяхта прошёл Кяхтинский полумарафон, посвящённый памяти рекордсмена мира, чемпиона Европы, трёхкратного чемпиона СССР в марафонском беге Сергея Попова. Участие приняли 260 спортсменов из Улан-Удэ, Кабанского, Северо-Байкальского, Бичурского, Тарбагатайского, Еравнинского, Баргузинского, Иволгинского и Кяхтинского районов и города Сургут. Бегуны соревновались на дистанциях 2 км, 7 км и 21,1 км.

Как сообщили в районной администрации, Кяхтинский район представляли спортсмены из Кяхты (КСОШ № 1, № 2, № 3, № 4, Кяхтинский филиал ГАПОУ «ББМК МЗ РБ», войсковая часть 63411), с. Усть-Кяхта, с. Хоронхой, с. Чикой, с. Малая Кудара, с. Ара-Алцагат, с. Шарагол,с. Тамир, с. Кудара -Сомон, с. Усть-Киран.

По результатам соревнований у взрослых призёрами стали:

Дистанция 7 км. Женщины
Первое место - Будкова Оксана
Второе место – Егорова Наталья (г. Улан-Удэ)
Третье место – Тимофеева Мария (г. Улан-Удэ)

Дистанция 7 км. Мужчины
Первое место – Капустин Евгений (г. Улан-Удэ)
Второе место – Будаев Золто (г. Улан-Удэ)
Третье место – Михайлусов Алексей (г. Сургут)

Дистанция 7 км. Юниорки
Первое место – Медведева Анастасия (Кяхтинский район, с. Хоронхой)

Дистанция 7 км. Юниоры
Первое место – Банзаракцаев Дамдин (Кяхтинский район)
Второе место – Трегубов Никита (Кяхтинский район)
Третье место – Тарасов Вячеслав (Кяхтинский район)

Дистанция 21,1 км. Мужчины 40-49 лет
Первое место – Цыренов Цырен (Кяхтинский район)
Второе место – Павлов Александр (Кабанский район)
Третье место – Цыренжапов Булат (Кяхтинский район)

Дистанция 21,1 км. Женщины 40-49 лет
Первое место – Нечкина Надежда (г. Улан-Удэ)
Второе место – Балуева Евгения (г. Улан-Удэ)
Третье место – Михайлова Лариса (г. Улан-Удэ)

Дистанция 21,1 км. Мужчины 50-59 лет
Первое место – Нечкин Александр (Кабанский район)
Второе место – Манзаев Сергей (Иволгинский район)

Дистанция 21,1 км. Женщины 50-59 лет
Первое место – Сетерина Татьяна (Кабанский район)

Дистанция 21,1 км. Женщины 60-69 лет
Первое место – Цыдыпылова Должин-жаб (Кяхтинский район)

Дистанция 21,1 км. Мужчины 60-69 лет
Первое место – Бурлаков Александр (Кабанский район)
Второе место – Чирков Александр (Северо-Байкальский район)
Третье место – Прохоров Сергей (г. Улан-Удэ)

Дистанция 21,1 км. Мужчины 70 лет и старше
Первое место – Барлаков Доржижап (г. Улан-Удэ)

Спортсмены были награждены дипломами, медалями, кубками и ценными призами.

Бурятия спорт полумарафон бег легкая атлетика. Кяхта

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