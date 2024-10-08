08 октября

07 октября

Популярное

В районе Бурятии ветеран труда отпраздновал своё 90-летие

В районе Бурятии ветеран труда отпраздновал своё 90-летие
Общество,  Фото:администрация Кижингинского района
За долгую трудовую карьеры юбиляр успел поработать трактористом и лесником

В Кижингинском районе Бурятии поздравили с 90-летним юбилеем Николая Маркеловича Сидорова.

Как сообщили в администрации района, Николай Маркелович родился в 1934 году в селе Михайловка Кижингинского района в многодетной семье. Детство прошло в трудные военные годы. Окончил три класса начальной школы. В возрасте 8 лет начал работать в колхозе «Ударник» села Михайловка. На полях собирал колоски, пахал поля за плугом, помогал убирать сено. Из-за отсутствия мужчин ему поручалась работа прицепщика на тракторе при пахоте полей. В ночное время пас лошадей, молотил хлеб и сортированное зерно вывозил на хлебосдачу.

В 1953 обучался в Улан-Удэ, в ФЗО № 7. После окончания Николай Маркелович работал в паровозном депо города Улан-Удэ помощником кочегара. В 1957 году окончил Илькинское училище механизированного сельского хозяйства № 2 по специальности тракторист-машинист широкого профиля. Работал в Чесанской МТС трактористом, затем осваивал целинные земли. В 1958 году награждён благодарственным письмом за высокие показатели в социалистическом соревновании и активном участии в подъёме народного хозяйства в честь 35-летия Бурят-Монгольской АССР. В 1973 году работал в совхозе «Чесанский» в качестве тракториста ЛМО отделения № 2.

Вся его дальнейшая жизнь связана с лесничеством. Работал лесником Чесанского лесничества, затем переведён в связи с реорганизацией в Кижингинский лесхоз, далее работал лесником Михайловского лесничества.

Кижингинский межсовхозный лесхоз начал строительство своей организации в с. Кижинга. Николай Маркелович принял активное участие в строительстве, работая бригадиром. Межсовхозный лесхоз организовал работу в лесах, принадлежащих совхозам. В 1975 году юбиляр был принят на работу в качестве лесника. Он выполнял план по сбору грибов, ягод. Занимался заготовкой сосновой шишки и посадкой леса, проводил работу с молодёжью, приходя в школу села Михайловка, проводил беседы с учащимися о пользе леса, приглашал на посадку леса. Принимал участие в строительстве детского сада «Берёзка». Проработал на месте до закрытия организации.

За многолетнюю плодотворную работу юбиляр награждался премиями, знаком «10 лет службы в государственной лесной охране СССР» за долголетнюю и безупречную службу в государственной лесной охране СССР , медалью «75 лет Кижингинского района». Является ударником коммунистического труда, ветераном труда и тыла, имеет удостоверение «Дети войны».

Прожили с женой Марией Лаврентьевной в браке 66 лет, воспитали 5 дочерей, имеют 8 внуков и 23 правнука.

Кижингинский район Бурятия юбилей долгожитель

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области перезахоронили бойца, защищавшего Ленинград
В Иркутской области перезахоронили бойца, защищавшего Ленинград
Общество, 08.10.2024
Останки уроженца Тулунского района, погибшего во время Великой Отечественной войны, переданы его родственникам
В Бурятии наградили создателей спектакля о Халхин-Голе
В Бурятии наградили создателей спектакля о Халхин-Голе
Общество, 08.10.2024
Они были отмечены юбилейной медалью
В Забайкалье откроют новые авиамаршруты
В Забайкалье откроют новые авиамаршруты
Общество, 08.10.2024
Они появятся в крае в 2025 году
В районе Бурятии ветеран труда отпраздновал своё 90-летие
В районе Бурятии ветеран труда отпраздновал своё 90-летие
Общество, 08.10.2024
За долгую трудовую карьеры юбиляр успел поработать трактористом и лесником
В Бурятии не нашли трёх медведей
В Бурятии не нашли трёх медведей
Общество, 08.10.2024
Инспектор обследовал территорию у реки Винная в Баргузинском районе
В Бурятии ввели штраф за парковку у мусорного контейнера
В Бурятии ввели штраф за парковку у мусорного контейнера
Общество, 08.10.2024
Сумма штрафа составит от трёх тысяч до пятидесяти тысяч рублей
Легкоатлет из Бурятии победил на марафоне в Белоруссии
Легкоатлет из Бурятии победил на марафоне в Белоруссии
Общество, 08.10.2024
Спортсмен выступал в составе команды ЦСКА
Бурятские борцы выступают на чемпионате мира в Хорватии
Бурятские борцы выступают на чемпионате мира в Хорватии
Общество, 08.10.2024
Участие принимают спортсмены-ветераны
Десятый юбилейный пленэр прошёл в Баргузинском районе Бурятии
Десятый юбилейный пленэр прошёл в Баргузинском районе Бурятии
Общество, 08.10.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 
Мэр Улан-Удэ проверил ход капитального ремонта в школе № 38
Мэр Улан-Удэ проверил ход капитального ремонта в школе № 38
Общество, 08.10.2024
Работы планируют завершить до 15 декабря
В Бурятии снимут приключенческий ужастик с Кириллом Кяро
В Бурятии снимут приключенческий ужастик с Кириллом Кяро
Общество, 08.10.2024
Создатели обещают, что фильм будет пропитан атмосферой народных страшилок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^