В районе Бурятии ветеран труда отпраздновал своё 90-летие

В Кижингинском районе Бурятии поздравили с 90-летним юбилеем Николая Маркеловича Сидорова.Как сообщили в администрации района, Николай Маркелович родился в 1934 году в селе Михайловка Кижингинского района в многодетной семье. Детство прошло в трудные военные годы. Окончил три класса начальной школы. В возрасте 8 лет начал работать в колхозе «Ударник» села Михайловка. На полях собирал колоски, пахал поля за плугом, помогал убирать сено. Из-за отсутствия мужчин ему поручалась работа прицепщика на тракторе при пахоте полей. В ночное время пас лошадей, молотил хлеб и сортированное зерно вывозил на хлебосдачу.В 1953 обучался в Улан-Удэ, в ФЗО № 7. После окончания Николай Маркелович работал в паровозном депо города Улан-Удэ помощником кочегара. В 1957 году окончил Илькинское училище механизированного сельского хозяйства № 2 по специальности тракторист-машинист широкого профиля. Работал в Чесанской МТС трактористом, затем осваивал целинные земли. В 1958 году награждён благодарственным письмом за высокие показатели в социалистическом соревновании и активном участии в подъёме народного хозяйства в честь 35-летия Бурят-Монгольской АССР. В 1973 году работал в совхозе «Чесанский» в качестве тракториста ЛМО отделения № 2.Вся его дальнейшая жизнь связана с лесничеством. Работал лесником Чесанского лесничества, затем переведён в связи с реорганизацией в Кижингинский лесхоз, далее работал лесником Михайловского лесничества.Кижингинский межсовхозный лесхоз начал строительство своей организации в с. Кижинга. Николай Маркелович принял активное участие в строительстве, работая бригадиром. Межсовхозный лесхоз организовал работу в лесах, принадлежащих совхозам. В 1975 году юбиляр был принят на работу в качестве лесника. Он выполнял план по сбору грибов, ягод. Занимался заготовкой сосновой шишки и посадкой леса, проводил работу с молодёжью, приходя в школу села Михайловка, проводил беседы с учащимися о пользе леса, приглашал на посадку леса. Принимал участие в строительстве детского сада «Берёзка». Проработал на месте до закрытия организации.За многолетнюю плодотворную работу юбиляр награждался премиями, знаком «10 лет службы в государственной лесной охране СССР» за долголетнюю и безупречную службу в государственной лесной охране СССР , медалью «75 лет Кижингинского района». Является ударником коммунистического труда, ветераном труда и тыла, имеет удостоверение «Дети войны».Прожили с женой Марией Лаврентьевной в браке 66 лет, воспитали 5 дочерей, имеют 8 внуков и 23 правнука.