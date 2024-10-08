Из Забайкальска в Маньчжурию пустят пассажирский поезд

В 2025 году будет открыто движение международного пассажирского поезда, следующего по маршруту Забайкальск – Маньчжурия. Об этом на оперативном совещании сообщил вице-премьер правительства Забайкалья Буянто Батомункуев.- Согласно протоколу совещания по организации сотрудничества железных дорог установлено курсирование поезда Забайкальск – Маньчжурия. Он будет курсировать два раза в неделю с 2025 года. Китайская сторона это предложение тоже поддержала, - заявил Буянто Батомункуев.Ранее, в августе, губернатор региона Александр Осипов в своём телеграм-канале написал о трёх новых железнодорожных маршрутах через Забайкалье в Китай. По его словам, новые маршруты, которые организуют совместно с РЖД будут: Забайкальск – Маньчжурия, Иркутск – Маньчжурия и Москва – Пекин.