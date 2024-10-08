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В Забайкалье откроют новые авиамаршруты

В Забайкалье откроют новые авиамаршруты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они появятся в крае в 2025 году

Правительство Забайкальского края провело переговоры с авиакомпаниями по открытию новых маршрутов перевозок пассажиров в 2025 году. Об этом во время оперативного совещания 7 октября в правительстве региона сообщил вице-премьер правительства Алексей Гончаров.

Вице-премьер уточнил, что переговоры проводились с авиакомпаниями: «ИрАэро», «Редвингс», «Северный Ветер» и «Сибирь». В 2025 году планируется открытие маршрутов: Чита – Улан-Удэ, Чита – Благовещенск, Краснокаменск – Иркутск, Чита – Барнаул, Чита – Кемерово, Чита – Новокузнецк, Чита – Томск, Чита – Казань, Чита – Иркутск.

Отдельно Алексей Гончаров уточнил, что аэропорт Читы на 4 октября преодолел планку в 610 тысяч пассажиров, тогда как в 2023 году было 550 тысяч пассажиров. Губернатор Забайкалья Александр Осипов отметил, что общий пассажиропоток, проходящий через читинский аэропорт, утроился за пять лет.
авиаперевозки. Забайкальский край

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