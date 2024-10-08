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В Иркутской области перезахоронили бойца, защищавшего Ленинград

В Иркутской области перезахоронили бойца, защищавшего Ленинград
Общество,  Фото:ресс-служба правительства Иркутской области
Останки уроженца Тулунского района, погибшего во время Великой Отечественной войны, переданы его родственникам

11 мая этого года, во время поисковых работ на территории Подпорожского района Ленинградской области, поисковый отряд «Группа безымянная» обнаружил останки советского солдата, павшего при обороне Ленинграда от немецких захватчиков. Рядом с останками была найдена капсула-медальон со стандартным бланком. Благодаря работе Иркутского регионального отделения «Поискового движения России» останки доставлены в Иркутскую область.

Степан Иосифович Черепков родился в 1906 году в Тулунском районе Иркутской области. Затем он был призван в армию через Тулунский РВК. Погиб в воинском звании сержанта, сообщает пресс-служба правительства региона.

Останки бойца были переданы родственникам во время митинга у мемориала «Вечный огонь Славы». Останки перезахоронены на родине солдата — в Тулунском районе, там же, где похоронены другие члены семьи Черепковых.
Иркутская область Великая Отечественная поисковики

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