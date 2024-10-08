08 октября

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В Улан-Удэ вернётся фестиваль молодых музыкантов

В Улан-Удэ вернётся фестиваль молодых музыкантов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В настоящее время открыт приём заявок для будущих участников

В столице Бурятии вновь пройдёт фестиваль для молодых музыкантов «UU.SOUND». Начинающие артисты смогут выступить на большой сцене, получить профессиональную обратную связь от экспертов музыкальной индустрии и участвовать в образовательной программе. Темы мастер-классов охватят все аспекты творческой деятельности: от написания песен до их продвижения. Финал шоукейса состоится с 6 по 7 декабря в Улан-Удэ.

Заявки принимаются на сайте фестиваля до 21 октября. Участвовать могут музыканты и группы в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в Сибири или на Дальнем Востоке, исполняющие современную авторскую музыку. Фестиваль открыт для всех музыкальных стилей.

В рамках фестиваля пройдут выступления финалистов экспертного отбора и конференция с участием представителей музыкальной индустрии.

- Шоукейс создан для развития музыкальной культуры в регионах России и поддержки молодых талантливых музыкантов. Фестиваль «UU.SOUND» позволяет музыкантам и организаторам обменяться опытом, поучаствовать в дискуссиях и наладить новые партнёрские связи, а зрителям открыть для себя новую музыку. Традиционно, фестиваль завершается концерт приглашённого гостя: в прошлом это были Маяк, Бонд с кнопкой, Антоха МС и другие, - сообщает Бурятская государственная филармония.

Возрастное ограничение: 16+.

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