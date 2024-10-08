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В Бурятии наградили создателей спектакля о Халхин-Голе

В Бурятии наградили создателей спектакля о Халхин-Голе
Общество,  Фото:Буряад театр
Они были отмечены юбилейной медалью

5 октября в Улан-Удэ, на очередном премьерном показе спектакля «Халхын Гол. Тангариг» (возрастное ограничение: 12+) состоялось торжественное награждение.

Юбилейной медали «85 лет Победе на Халхин-Голе» были удостоены художественный руководитель Бурятского академического театра драмы им. Хоца Намсараева, режиссёр спектакля Олег Юмов, автор пьесы, писатель Геннадий Башкуев, все артисты, исполнители ролей спектакля, работники художественно-постановочной части, работники сцены – словом все создатели и участники спектакля.

- В очередной раз поздравляю всех создателей и всех участников этого замечательного спектакля с заслуженной наградой, признанием зрителей. Хочется пожелать спектаклю «Халхын Гол. Тангариг» долгой творческой жизни и достижения новых побед и высот, – отметила на награждении министр культуры РБ Соелма Дагаева.

Напомним, что в прошлом месяце в Монголии триумфально прошли гастроли Бурятского драматического театра со спектаклем «Халхын Гол. Тангариг». Артисты театра проехали Дархан, Зуун Мод, Улан-Батор, Чингис хот, Чойбалсан и завершили свой гастрольный путь в Эрдэнэте.
Бурятия театр награждение

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