В Бурятии наградили создателей спектакля о Халхин-Голе

5 октября в Улан-Удэ, на очередном премьерном показе спектакля «Халхын Гол. Тангариг» (возрастное ограничение: 12+) состоялось торжественное награждение.
Юбилейной медали «85 лет Победе на Халхин-Голе» были удостоены художественный руководитель Бурятского академического театра драмы им. Хоца Намсараева, режиссёр спектакля Олег Юмов, автор пьесы, писатель Геннадий Башкуев, все артисты, исполнители ролей спектакля, работники художественно-постановочной части, работники сцены – словом все создатели и участники спектакля.
- В очередной раз поздравляю всех создателей и всех участников этого замечательного спектакля с заслуженной наградой, признанием зрителей. Хочется пожелать спектаклю «Халхын Гол. Тангариг» долгой творческой жизни и достижения новых побед и высот, – отметила на награждении министр культуры РБ Соелма Дагаева.
Напомним, что в прошлом месяце в Монголии триумфально прошли гастроли Бурятского драматического театра со спектаклем «Халхын Гол. Тангариг». Артисты театра проехали Дархан, Зуун Мод, Улан-Батор, Чингис хот, Чойбалсан и завершили свой гастрольный путь в Эрдэнэте.