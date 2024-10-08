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Учёные Бурятии разработали кормовую добавку для сельхозживотных

Учёные Бурятии разработали кормовую добавку для сельхозживотных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По утверждениям исследователей, она улучшает продуктивность скота и птиц

В Бурятии учёные Бурятской государственной сельскохозяйственной академии разработали натуральную кормовую добавку для животных и птиц, которая повышает сохранность и продуктивность поголовья. В состав растительной добавки входят облепиховый жмых, сосновая хвоя, скорлупа и шелуха кедрового ореха, листья технической конопли, водоросли из Байкала и цветки лекарственных ноготков. За счёт этих ингредиентов кормовая добавка содержит в себе сырой протеин, клетчатку, минералы (железо, медь, цинк, кальций, фосфор, натрий, калий), а также витамины C, D, B₁, B₂, B₃ и аминокислоты.

- Использование добавки позволит повысить резистентность и выносливость организмов животных и птиц, улучшить их физиологическое состояние и, как следствие, повысить сохранность и продуктивность поголовья. Эксперимент с добавкой проводился на группе бычков. Её применение позволило повысить живую массу бычков на 3,6 %, что повышает их убойные показатели, — рассказала проректор по научно-исследовательской работе и международным связям Ольга Алтаева.

Как сообщили в вузе, некоторые сельскохозяйственные предприятия Бурятии уже внедрили добавку в рацион своих животных. 

- Добавка позволяет круглогодично использовать природные отходы лесной промышленности и водных биоресурсов, лекарственные растения, содержащие питательные и биологически активные вещества, скармливание которых позволит увеличить ассортимент кормовых добавок, реализовать генетический потенциал крупного рогатого скота и повысить их мясную продуктивность, — отметила руководитель проекта, кандидат биологических наук Мария Башкуева. — В апреле 2024 года получен патент на изобретение, авторами выступила команда учёных академии.

наука сельское хозяйство Бурятия вузы

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