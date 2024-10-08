08 октября

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Бурятия присоединится к этнографическому диктанту

Бурятия присоединится к этнографическому диктанту
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Акцию проведут в начале следующего месяца

В период с 1 по 8 ноября на территории Бурятии пройдёт IX всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским, английским или испанским языками, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Задания диктанта для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов, для участников старше 16 лет – из 30 общефедеральных, региональных вопросов и вопросов о местах за пределами России.

Для офлайн участия в диктанте необходимо прийти на площадку акции, а для онлайн участия необходимо зайти на официальный сайт диктанта. Общая сумма баллов за диктант – 100. Максимальное время выполнения заданий – 45 минут.

Сертификат участника онлайн формата с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде. Сертификат участника офлайн формата выдаётся организатором региональной площадки – комитетом по межнациональным отношениям администрации главы и правительства РБ.

- Правильные ответы публикуются на сайте до 13 ноября. Результаты диктанта будут сформированы ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря – в виде аналитического отчёта. В нём будет дана оценка уровня этнографической грамотности населения России в целом, его отдельных возрастных групп, а также оценка результатов в регионах, - сообщает пресс-служба правительства РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия диктант акция этнография

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