Бурятия присоединится к этнографическому диктанту

В период с 1 по 8 ноября на территории Бурятии пройдёт IX всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским, английским или испанским языками, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Задания диктанта для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов, для участников старше 16 лет – из 30 общефедеральных, региональных вопросов и вопросов о местах за пределами России.Для офлайн участия в диктанте необходимо прийти на площадку акции, а для онлайн участия необходимо зайти на официальный сайт диктанта. Общая сумма баллов за диктант – 100. Максимальное время выполнения заданий – 45 минут.Сертификат участника онлайн формата с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде. Сертификат участника офлайн формата выдаётся организатором региональной площадки – комитетом по межнациональным отношениям администрации главы и правительства РБ.- Правильные ответы публикуются на сайте до 13 ноября. Результаты диктанта будут сформированы ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря – в виде аналитического отчёта. В нём будет дана оценка уровня этнографической грамотности населения России в целом, его отдельных возрастных групп, а также оценка результатов в регионах, - сообщает пресс-служба правительства РБ.