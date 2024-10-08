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В Бурятии снимут приключенческий ужастик с Кириллом Кяро

В Бурятии снимут приключенческий ужастик с Кириллом Кяро
Общество,  Фото:кадр из видео Баяра Барадиева
Создатели обещают, что фильм будет пропитан атмосферой народных страшилок

Режиссёр из Забайкалья Баяр Барадиев анонсировал съёмки картины под рабочим названием «Гончие псы» (возрастное ограничение – 18+). Сценарий для него уже готов. Известно, что это будет «приключенческий фильм с элементами ужасов, пропитанный атмосферой бурятских народных страшилок» – своего рода «бурятский бестиарий».

В ужастике снимется известный российский актёр театра и кино Кирилл Кяро. Он, кстати, недавно ознакомился со сценарием. 

- Читка прошла очень кайфово! Это потрясающее чувство – видеть, как работает сцена даже в текстовом виде, – рассказал Баяр Барадиев на своей странице во «ВКонтакте». – Бурятские страшилки понравились Кириллу Кяро. Одну из ролей мы специально писали под него.


Главный герой будущего ужастика – молодой участковый в отдалённом районе Бурятии. Правда, каком именно – пока не уточняется. Он возглавляет группу по поимке сбежавшего зэка-рецидивиста и по ходу событий сталкивается с загадочными мистическими событиями. 

Всё указывает на то, что в заключённого вселился злой дух. А участковый больше всего на свете боится привидений и потусторонних сил. Герой пытается избежать дальнейшего участия в поимке зэка, но полицейскому всё же приходится гнаться за своим страхом, чтобы взглянуть ему прямо в глаза.
фильм кино

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