В Бурятии снимут приключенческий ужастик с Кириллом Кяро



Режиссёр из Забайкалья Баяр Барадиев анонсировал съёмки картины под рабочим названием «Гончие псы» (возрастное ограничение – 18+). Сценарий для него уже готов. Известно, что это будет «приключенческий фильм с элементами ужасов, пропитанный атмосферой бурятских народных страшилок» – своего рода «бурятский бестиарий».





В ужастике снимется известный российский актёр театра и кино Кирилл Кяро. Он, кстати, недавно ознакомился со сценарием.



- Читка прошла очень кайфово! Это потрясающее чувство – видеть, как работает сцена даже в текстовом виде, – рассказал Баяр Барадиев на своей странице во «ВКонтакте». – Бурятские страшилки понравились Кириллу Кяро. Одну из ролей мы специально писали под него.







Главный герой будущего ужастика – молодой участковый в отдалённом районе Бурятии. Правда, каком именно – пока не уточняется. Он возглавляет группу по поимке сбежавшего зэка-рецидивиста и по ходу событий сталкивается с загадочными мистическими событиями.





Всё указывает на то, что в заключённого вселился злой дух. А участковый больше всего на свете боится привидений и потусторонних сил. Герой пытается избежать дальнейшего участия в поимке зэка, но полицейскому всё же приходится гнаться за своим страхом, чтобы взглянуть ему прямо в глаза.

