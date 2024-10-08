В Бурятии не нашли трёх медведей

В Бурятии государственный инспектор Бурприроднадзора провёл обследование территории распадка реки Винная в Баргузинском районе, где видели медведицу с медвежатами. Новых следов не было обнаружено, скорее всего, хищники ушли в естественную среду обитания. Поэтому повода для регулирования нет.
- По каждому факту выходов диких животных Бурприроднадзором осуществляются незамедлительные меры. Госинспектором Бурприроднадзора, курирующим район, оценивается ситуация. В том случае, если животное создаёт реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также домашним или сельскохозяйственным животным, принимается решение о его вынужденном изъятии и организуются оперативные мероприятия. Но зачастую таких поводов нету, зверей видят рядом с тайгой или лесом – а это родной дом для диких животных, - отметили в республиканской службе по охране, контролю и надзору в сфере природопользования.
При выходе диких животных в населённый пункт или появлении реальной угрозы жизни и здоровью граждан нужно обращаться в ЕДДС по номеру 112 или в Бурприроднадзор: 44-44-97.