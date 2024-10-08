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В Бурятии ввели штраф за парковку у мусорного контейнера

В Бурятии ввели штраф за парковку у мусорного контейнера
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Сумма штрафа составит от трёх тысяч до пятидесяти тысяч рублей

Жителям Бурятии будет грозить штраф за парковку у мусорного контейнера. Такое решение приняли на очередной сессии Народного Хурала республики.

Такая мера уже действует в 12 регионах России. В Бурятии принятый закон вступает в силу с 1 марта 2025 года. Для граждан сумма штрафа составит от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; для юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

- Зачастую оставленный около контейнерной площадки транспорт приводит к срыву графика вывоза ТКО, а мусоровозы приходится направлять повторно. Пока решаются проблемы с подъездными путями, баки стоят переполненными, - сообщили в республиканском агентстве «Жилстройкомэнерго».

Напомним, что ранее запрет на парковку автомобилистов возле мусорных баков был введён в Улан-Удэ. На нарушителей накладывают административные штрафы.
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