Осуждённые СИЗО в Улан-Удэ поставили прививки против гриппа

Им также рассказали, как заботиться о своём здоровье
Осуждённые отряда по хозяйственному обслуживанию улан-удэнского СИЗО №1 прошли вакцинацию против гриппа.
- Фельдшер филиала медицинской части объяснил осуждённым необходимость заботы о своём здоровье. Он подчеркнул, что своевременная профилактика заболеваний помогает избежать серьёзных осложнений и укрепляет иммунную систему организма, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Все желающие осуждённые получили необходимые прививки и информационные материалы о том, как защитить себя от гриппа и других респираторных инфекций.
Им также рассказали, как заботиться о своём здоровье
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