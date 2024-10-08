Осуждённые СИЗО в Улан-Удэ поставили прививки против гриппа

Осуждённые отряда по хозяйственному обслуживанию улан-удэнского СИЗО №1 прошли вакцинацию против гриппа.- Фельдшер филиала медицинской части объяснил осуждённым необходимость заботы о своём здоровье. Он подчеркнул, что своевременная профилактика заболеваний помогает избежать серьёзных осложнений и укрепляет иммунную систему организма, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.Все желающие осуждённые получили необходимые прививки и информационные материалы о том, как защитить себя от гриппа и других респираторных инфекций.