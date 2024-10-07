Бурятские бойцы завели кошку по кличке «Неприкасаемый запас»

Пушистый игривый котёнок делит быт с военнослужащими уже три месяца
На южно-донецком направлении с бойцами 37 бригады живёт друг. Пушистый игривый котёнок делит быт с ребятами уже 3 месяца. Об этом сообщают в региональном отделении Народного фронта.
С ними он, можно сказать, везде – в блиндажах, в домах и даже на позиции. Поэтому назвали его «НЗ» – неприкасаемый запас.
Военнослужащий на видео, опубликованном на странице регионального отделения Народного фронта в соцсети, рассказал, что кошек у них четыре, но самая любимая НЗ, потому что она переезжает с места на место вместе со своими хозяевами.
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Пушистый игривый котёнок делит быт с военнослужащими уже три месяца
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