В Бурятии рассказали о работах в парке после просьбы общественников об уборке

До конца октября будут завершены работы по ликвидации провалов тротуарной дорожки, укреплению мачт уличного освещения, а также восстановлению кровельного материала сцены.За недобросовестное исполнение своих должностных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечён сотрудник парка.- Также сообщаем, что в рамках претензионной работы в 2023 году с банка – гаранта взысканы средства гарантийных обязательств по контракту на устранение гарантийного случая, связанного с восстановлением освещения в парке. Данные работы проведены весной – летом текущего года, - заключили здесь.