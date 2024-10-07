В Бурятии рассказали о работах в парке после просьбы общественников об уборке

В Бурятии рассказали о работе, проделанной в центральном парке в городе Кяхта.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно общественники сообщили, что состояние центрального парка Кяхты оставляет желать лучшего. Там облезла сцена и пошла волнами тротуарная плитка. Повсюду валялся мусор. Отмечалось, что зону отдыха обновили всего три года назад, в 2021-ом.
Как сообщается в группе «Кяхта-инфо.24/7» со ссылкой на городскую администрацию, работы по благоустройству парка проведены в 2020 году на средства федерального гранта в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
- В настоящее время городской парк находится на управлении МБУ «Городское хозяйство». Сотрудниками МБУ проведены работы по устройству фундамента общественного туалета, устранены протечки сантехники, восстановлены ступени на входе в парк, целостность урн, лакокрасочное покрытие скульптурной композиции, произведена уборка мусора, - говорится здесь.
До конца октября будут завершены работы по ликвидации провалов тротуарной дорожки, укреплению мачт уличного освещения, а также восстановлению кровельного материала сцены.
За недобросовестное исполнение своих должностных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечён сотрудник парка.
- Также сообщаем, что в рамках претензионной работы в 2023 году с банка – гаранта взысканы средства гарантийных обязательств по контракту на устранение гарантийного случая, связанного с восстановлением освещения в парке. Данные работы проведены весной – летом текущего года, - заключили здесь.