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В Бурятии Роспотребнадзор назвал топ-5 продуктов для здоровья почек

В Бурятии Роспотребнадзор назвал топ-5 продуктов для здоровья почек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Важную роль в профилактике играет пища с мочегонным эффектом

Почки очищают кровь, выводят лишнюю жидкость и продукты метаболизма, освобождая таким образом организм от токсинов и других ненужных веществ, участвуют в выработке некоторых гормонов, регулируют кровяное давление, поддерживают баланс воды и электролитов, переводят витамин D в активную фазу – это важно для всасывания кальция из пищи, нормального роста костей и зубов.

- Если почки не работают как надо, это влияет на весь организм. Начинаются различные проблемы: изменяется состав крови, что приводит к анемии, нарушению свертываемости, ухудшается работа сердца и сосудов, пищеварительных органов, падает иммунитет, у детей идёт задержка роста и развития вследствие нехватки витамина D, - отмечают в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Чтобы избежать заболеваний почек, важно включать в рацион определённые продукты.

Огурцы. Важную роль в профилактике играет пища с мочегонным эффектом. Огурцы на 90% состоят из воды, которая промывает мочевые протоки, снижает концентрацию шлаков и токсинов.

Гречка. Это одна из самых полезных круп. В её составе есть сложные углеводы, которые способствуют выведению мочи. А белки, содержащиеся в гречке, имеют низкое содержание сульфата, что делает крупу менее нагружающей почки.

Морская рыба. Она богата полиненасыщенной жирной кислотой омега-3. В ней нуждаются практически все клетки нашего организма, в том числе почечная ткань и почечный эпителий. Омега-3 формирует структуру мембран, то есть участвует в защите клеток почек, а это помогает сохранить почечную ткань и функцию почек в целом.

Черника. В её ягодах содержатся антоцианы, которые защищают почечные канальцы от атрофии, других изменений при диабете, гипертонии. Черника - источник витаминов C, K и волокон, улучшающих общее состояние организма.

Пшеничные отруби. Они помогают бороться с диабетом и повышенным давлением. В них есть витамин В6, который считается необходимым для профилактики мочекаменной болезни.

Не стоит употреблять слишком много соли, красного мяса, сладких и жирных продуктов, консервов.

- Помните, что нельзя злоупотреблять никакими продуктами – даже теми, которые считаются здоровыми для определённых органов. Рацион должен быть полноценным и сбалансированным, - предупредили в управлении.
Роспотребнадзор продукты питания

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