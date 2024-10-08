В Улан-Удэ под вечер ухудшится погода

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 8 октября по республике переменная облачность, местами небольшой дождь, в горах юго-запада с мокрым снегом. Ветер северо-западный 8-13, по южной половине республики до 15-20 м/с. Днём +14, +19, местами +8, +13 градусов.В Улан-Удэ сегодня без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Днём до 17 градусов тепла. К вечеру погода ухудшится, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, дождь.