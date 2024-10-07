В нацпарке в Бурятии обустраивают экотропу

Протяжённость тропы - более двух километров
В национальном парке «Тункинский» продолжается обустройство экологической тропы «Озеро Серебряное».
В сентябре за тропу взялись сотрудники национального парка, представители компании интернет-провайдера и девять волонтёров из Иркутска. Они занесли материал вверх по экотропе для ограждения на опасных участках, а также произвели покраску материала.
- Погода порадовала добровольцев, несмотря на то что, на гольцах уже выпал первый снег, все были настроены на плодотворную командную работу, - сообщает национальный парк «Тункинский».
Экологическая тропа ведёт к Серебряному озеру. Здесь открываются виды на Тункинскую долину. Общая протяжённость тропы составляет 2,2 км.
Протяжённость тропы - более двух километров
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