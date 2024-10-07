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В Улан-Удэ отреставрируют объекты культурного наследия

В Улан-Удэ отреставрируют объекты культурного наследия
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В старых домах в центре города могут появиться кафе, библиотеки или магазины

В рамках программы комплексного развития территорий отреставрируют объекты культурного наследия. Это касается зданий, расположенных в центральной части Улан-Удэ.

После того, как частная собственность будет выкуплена застройщиком, специалисты проведут техническое обследование и наметят план работ. Об этом сообщают в управлении комплексного развития территорий.

- К каждому из данных объектов будут проведены коммуникации, в случае необходимости будут отремонтированы несущие конструкции, отреставрированы фасады и наружные декоративные элементы в строгом соответствии с предметом охраны каждого объекта - сообщили в компании «ПИК Байкала».

После реставрации объекты культурного наследия адаптируют под современное использование. Там могут появиться кафе, библиотеки или магазины.
реставрация

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