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В Улан-Удэ поубавилось засоров

В Улан-Удэ поубавилось засоров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За неделю в столице Бурятии устранили ещё 60

В МУП «Водоканал» отчитались об авариях на сетях, которые произошли в городе за последнюю неделю – с 23 по 30 сентября включительно. За это время сотрудники предприятия ликвидировали 14 повреждений и 8 из них – без отключения холодного водоснабжения.

Кроме того, специалисты отремонтировали 6 водоколонок и устранили 60 засоров. Неделей ранее их было на 17 больше – 77. В городе также промыли 7 участков сетей протяжённостью в 668 метров.

Одна такая авария произошла в столице Бурятии днём 4 октября. На проспекте 50-летия Октября из колодца вышли канализационные стоки. На место отправились сотрудники МУП «Водоканал». Специалисты обнаружили там мощный засор из тряпок и жиров.
канализация коммунальная авария водоканал

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