В столице Бурятии взялись стирать флаги













Масштабные мероприятия по уборке завершатся



Возрастное ограничение 0+ Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ проходит месячник чистоты. Местные жители, сотрудники предприятий и организаций выходят на уборку улиц. За полмесяца в работе приняли участие уже свыше 1300 человек. Масштабные мероприятия по уборке завершатся общегородским субботником. Он пройдёт 19 октября. В этот день с 8:00 до 19:00 запланирован бесплатный приём мусора на полигоне в микрорайоне Вахмистрово. Там горожане могут сдать ветки, ботву, стекло, пластик и другие виды мусора (за исключением строительного). От каждого человека будут принимать не более трёх кубических метров мусора.





В столице республики продолжается месячник чистоты (). В его рамках сотрудники городского комбината по благоустройству моют и обновляют флаги.В понедельник, 7 октября, они сняли те, что развеваются на развязке на улице Революции 1905 года. Полотна постирают, а потерявшие яркость заменят новыми, подчеркнули в КБУ.Флаги вернут на свои места на следующей неделе. Следующие на очереди – на конструкции возле скульптуры «Гостеприимная Бурятия».