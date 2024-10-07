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В Улан-Удэ ушла из жизни ветеран Колледжа искусств Анастасия Манжигеева

В Улан-Удэ ушла из жизни ветеран Колледжа искусств Анастасия Манжигеева
Общество,  Фото:предоставлено Колледжем искусств
Она подготовила более ста выпускников-хормейстеров

5 октября ушла из жизни музыкант, заслуженный работник культуры Бурятии, ветеран Колледжа искусств имени Чайковского, ведущий преподаватель дирижёрско-хорового отделения Манжигеева Анастасия Алексеевна. Ей было 89 лет.

Анастасия Алексеевна – выпускница музыкального училища имени Чайковского и Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. С 1961 года и на протяжении полувека она преподавала в Улан-Удэнском музыкальном училище имени Чайковского, подготовив более ста выпускников-хормейстеров.

- Она была талантливым, высокопрофессиональным и внимательным педагогом, хормейстером, заведующей музыкальной частью, заведующей дирижёрско-хоровым отделением, - поделились её коллеги.

Многие годы Анастасия Алексеевна работала с любительскими хоровыми коллективами, руководила студенческим ансамблем педагогического института «Байкальские волны», факультетскими хоровыми коллективами Бурятского педагогического института и Бурятского сельскохозяйственного института, организовала смешанный хор и вокальный ансамбль завода «Электромашина». Эти коллективы, подготовленные Анастасией Алексеевной, активно и плодотворно участвовали в городских и республиканских смотрах художественной самодеятельности.

За свои заслуги Анастасия Манжигеева была удостоена почётного звания «Заслуженный работник культуры Бурятии».

Гражданская панихида состоится 8 октября в 12:30 в прощальном зале по адресу: ул. Борсоева, 1.
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