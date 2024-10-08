В Улан-Удэ разыграют международный кубок по волейболу

С 10 по 13 октября в Улан-Удэ пройдёт XV международный турнир по волейболу среди мужских и женских студенческих команд «Кубок БГУ». В соревнованиях примут участие спортсмены различных учебных заведений со всей страны, а также из Монголии.Турнир будет проходить на двух площадках: в спортзале Бурятского госуниверситета и в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Об этом сообщает спортивный клуб «Байкальские волки».