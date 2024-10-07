В Улан-Удэ более 1300 жителей включились в месячник чистоты

21 сентября в Улан-Удэ стартовал месячник чистоты. Местные жители, сотрудники предприятий и организаций выходят на уборку улиц. За полмесяца в работе приняли участие уже свыше 1300 человек.- С начала месячника было проведено 105 экологических акций. В них приняли участие 105 организаций и 1380 человек. На сегодняшний день вывезли 557 кубических метров мусора. Сотрудники администрации проводят работу по выдаче информационных писем хозяйственным субъектам об обязанности санитарной уборки на определённые прилегающие территории, - сообщила на брифинге заместитель председателя комитета городского хозяйства по благоустройству Инга Донаканян.Региональный оператор «Экоальянс» ликвидирует несанкционированные свалки во всех трёх районах города. Перечень таких свалок сперва согласовывается с районными администрациями, затем регоператор заходит на эти территории для очистки.Также в рамках месячника проходит ежегодная акция «Город без покрышек». Так, с 1 по 3 октября в Железнодорожном районе было собрано 11 тонн покрышек. С 8 по 10 октября сбор намечен в Советском районе. А с 15 по 17 октября в Октябрьском районе.Узнать, куда можно сдать свои старые покрышки, можно по ссылке. Специалисты напоминают, что данный вид относятся к отходам 4 класса опасности и подлежит обязательной утилизации.Месячник чистоты завершится общегородским субботником, который состоится 19 октября. В этот день с 8:00 до 19:00 запланирован бесплатный приём мусора на полигоне в микрорайоне Вахмистрово. Там горожане могут сдать ветки, ботву, стекло, пластик и другие виды мусора (за исключением строительного). От каждого человека будут принимать не более трёх кубических метров мусора.