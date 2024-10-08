В Улан-Удэ стартует конкурс чтецов по Брайлю

С 15 октября по 15 ноября в Бурятии пройдёт традиционный конкурс чтецов по Брайлю «Прикосновение». Мероприятие проведут в национальной библиотеке РБ.Конкурс проводится для выявления лучших чтецов по системе Брайля и продвижения брайлевской системы чтения. В нём могут участвовать инвалиды по зрению — как взрослые, так и дети.Конкурсанты будут разделены на группы по уровню чтения и возрастным категориям. Так, взрослые участники будут соревноваться в двух номинациях: со школой (получившие навыки чтения в учебных заведениях) и без школы (овладевшие чтением самостоятельно). Дети (учащиеся СКОШИ № 62) будут соревноваться в трёх номинациях: младшая возрастная группа (2 - 5 классы); средняя возрастная группа (5 - 7 классы); старшая возрастная группа (8 - 12 классы).При подведении итогов будет учитываться количество прочитанных слов, наличие или отсутствие ошибок, выразительность и эмоциональность чтения. Продолжительность чтения – 3 минуты.Подробнее о конкурсе можно узнать в его положении на сайте нацбиблиотеки.