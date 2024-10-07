Большинство улан-удэнцев завтракают дома



Каждый четвёртый перекусывает бутербродом, 16% по утрам доедают то, что есть в холодильнике, 14% ограничиваются чашкой кофе и 11% – чаем. Творог выбирают 7% респондентов, йогурт – 4%, печеньки и сыр – по 2%.





Среди других вариантов – выпечка, фрукты и овощи, мюсли, блинчики, сырники, мясо или рыба, макароны и орехи. Мужчины, как правило, довольствуются чаем и тем, что осталось в холодильнике, женщины жуют бутерброды, едят йогурт и пьют кофе.



Большинство наших земляков (68%) завтракают дома (в основном это представители сильного пола), 19% – прямо на работе, 8% вообще пропускают утренние трапезы (обычно дамы) и всего 1% забегают в кафе.



- Больше всего тех, кто вообще не завтракает в рабочие дни – среди опрошенных до 34 лет, – отмечают в SuperJob.





Представители сервиса SuperJob решили узнать, что обычно едят перед началом трудового дня жители столицы Бурятии. При опросе выяснилось, что 3 из 10 (30%) предпочитают кашу и ещё 28% – яичницу, омлет или варёные яйца.