Улан-Удэ присоединится к фестивалю научного кино

Показы пройдут в одном из вузов Бурятии
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль актуального научного кино. Мероприятие проводится в рамках просветительского проекта «Дни научного кино». Проект создан для того, чтобы познакомить с современным научным кино как можно больше зрителей, пробудить в них интерес к науке, а возможно, и вдохновить на собственные исследования.
В столице Бурятии фестиваль пройдёт с 8 по 21 октября в зале заседания учёного совета в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова. В рамках проекта 8, 15, 18 и 21 октября будут показаны 4 ленты: «Будущее за нами?» (возрастное ограничение: 16+), «Хозяин Алтайских гор» (возрастное ограничение: 6+), «Биохакинг» (возрастное ограничение: 6+) и «Ближе к звёздам» (возрастное ограничение: 12+).
Вход на показы будет свободным, сообщает студенческое научное общество БГУ.
Возрастное ограничение: 16+.
Показы пройдут в одном из вузов Бурятии
Он состоится 11 октября
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