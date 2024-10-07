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Для бурятского языка разработают единую программу дошкольного обучения

Для бурятского языка разработают единую программу дошкольного обучения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Подведены итоги международного круглого стола и межрегиональной научно-практической конференции

В столице Бурятии прошёл ряд мероприятий, посвящённых вопросам развития родных языков народов России, актуальным проблемам исследования монгольских языков и литературы. Они были посвящены 105-летию выдающегося бурятского учёного, лингвиста, методиста, педагога, доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РБ, отличника народного просвещения Цей-Жаб Цыдыпова.

В рамках мероприятий прошли:
- Заседание рабочей группы по родным языкам народов Сибири и Дальнего Востока при координационном совете межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по образованию и науке;
- Международный круглый стол «Языки и литературы монгольских народов: теория и практика»;
- Межрегиональная научно-практическая конференция «Родные языки народов России: проблемы и перспективы развития».

В международном круглом столе, межрегиональной конференции, заседании рабочей группы по родным языкам приняли участие свыше 240 российских и зарубежных учёных, преподавателей вузов, сотрудников научно-исследовательских учреждений, аспирантов, учителей общеобразовательных организаций, представителей общественных организаций и других. На конференции и круглом столе были представлены следующие регионы России: Калмыкия, Татарстан, Якутия, Хакасия, Тува, Башкортостан, Адыгея, Республика Марий Эл, Крым, Бурятия, Новосибирск, Кемерово, Москва, Санкт-Петербург, Иркутская область, Забайкальский край. Кроме того, в работе конференции и круглого стола активно участвовали зарубежные коллеги из Монголии, Китая, Казахстана, Киргизии, Узбекистана.

В рамках работы заседания рабочей группы был рассмотрен опыт реализации мероприятий в сфере сохранения и развития родных языков в системе образования Бурятии и Тува, обсуждены вопросы и приняты рекомендации о реализации государственной языковой политики в системе образования и науки регионов Сибири и Дальнего Востока. В ходе проведения круглого стола, пленарного и секционных заседаний конференции участниками были внесены, обсуждены и приняты ряд предложений, в том числе:
- Разработать единую программу обучения бурятскому языку детей дошкольного возраста, создать систему мониторинговых исследований в дошкольных образовательных учреждениях, внедрить 6-ступенчатую (уровневую) систему обучения бурятскому языку в дошкольных образовательных учреждениях и в средних общеобразовательных учреждениях;
- Включить мероприятия по цифровизации родных языков народов России в план реализации концепции государственной языковой политики Российской Федерации, утверждённой распоряжением правительства РФ в июне этого года;
- Рекомендовать рабочей группе по родным языкам народов Сибири и Дальнего Востока при координационном совете МАСС по образованию и науке обратиться в министерство просвещения Российской Федерации с предложением внести изменение в приказ от 16.11.2022 №992 в части, касающейся утверждения варианта №6 федерального учебного плана, предусматривающего 5-часовую учебную нагрузку в неделю на реализацию предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего образования, а также в приказ от 16.11.2022 №993 в части, касающейся утверждения варианта №7 федерального учебного плана, предусматривающего 5-часовую учебную нагрузку в неделю на реализацию предметной области «Родной язык и родная литература» на уровне основного общего образования.

- В целом, подводя итоги, можно отметить, что Республика Бурятия выступила в качестве опорной площадки регионов Сибири, Дальнего Востока и других регионов России для всестороннего обсуждения актуальных вопросов сохранения и развития родных языков народов России, - отметили в пресс-службе БГУ.
Бурятия бурятский язык круглый стол конференция образование

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