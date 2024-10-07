В Бурятии резко испортится погода

Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды. Как сообщили в республиканском управлении МЧС со ссылкой на Бурятский гидрометцентр, она испортится уже в ближайший вторник, 8 октября.По данным синоптиков, на смену солнцу и теплу придут мокрый снег и дождь. Ветер усилится до 20 метров в секунду, а кое-где – и до 24 м/с. Температура за окном понизится сразу на 10 градусов и более.Непогода сохранится и в среду, 9-го числа. В эти дни спасатели призывают соблюдать меры безопасности и при возможности отказаться от дальних поездок и походов в горы.