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В селе Бурятии установили мемориал участникам СВО

В селе Бурятии установили мемориал участникам СВО
Общество,  Фото:администрация Кяхтинского района
На церемонии открытия к нему возложили красные розы и гвоздики

4 октября в Бурятии, в селе Усть-Кяхта прошёл торжественный митинг по открытию мемориальных досок 12 героям, погибшим во время специальной военной операции. На территории мемориала Великой Отечественной войны установлены доски на большом щите с надписью: «Вечная память героям. Героически погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции».

На торжественном событии присутствовали родители, родные, селяне, гости и школьники. На митинге выступили представители районной администрации, администрации МО СП «Усть-Кяхтинское», районного совета депутатов, волонтёрского движения «Прометей». К мемориалу СВО возложили красные розы и гвоздики.

Как сообщает администрация Кяхтинского района, ранее в селе был объявлен сбор на замену баннера о погибших воинах. Родственники и неравнодушные люди внесли посильный вклад: составили проект, сделали макеты фото, заказали плиты в Иркутске и провели монтажные работы.
Бурятия Кяхтинский район мемориал СВО

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