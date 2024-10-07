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В Бурятии отметили юбилей сельские школы

В Бурятии отметили юбилей сельские школы
Общество,  Фото:администрация Еравнинского района
Праздники прошли в Ульдурге и Оронгое

На прошлой неделе в Еравнинском районе Бурятии Ульдургинская школа им. Ц. Номтоева распахнула свои двери в честь своего столетнего юбилея. Более 150 человек разделили этот праздничный день со школой, среди них были ветераны педагогического труда, директора прошлых лет, учителя, работающие сегодня, выпускники разных лет, а также почётные гости. В рамках мероприятия наградили лучших педагогов и работников школы.

Также на прошлой неделе в Иволгинском районе республики своё 125-летие отметила Оронгойская средняя школа. На торжественное собрание, посвящённое юбилейной дате, собрались представители власти, общественности, ветераны, педагоги, родители, ученики, выпускники.

- История одного из старейших общеобразовательных учреждений республики берёт начало с Янгажинского начального одноклассного приходского училища. Его в своё время основал и содержал на свои средства купец первой гильдии, почётный гражданин Верхнеудинска Пётр Аввакумович Фролов. До октября 1917 года здесь учились классик бурятской литературы Бавасан Доржиевич Абидуев, народный писатель Бурятии, заслуженный деятель искусств РСФСР Намжил Гармаевич Балдано, учёный-педагог Базар Санжиевич Ишидоржин, - сообщает администрация Иволгинского района.

Ветеранам педагогического труда были вручены подарки. С музыкальными номерами перед гостями выступили талантливые ученики и выпускники альма-матер. От администрации школе-имениннице был вручён сертификат на 300 тысяч рублей на приобретение музыкальных инструментов. Кроме этого, в канун юбилея выпускники Оронгойской школы также сделали подарок родным пенатам: собрали более 2 млн рублей на капитальный ремонт актового зала.

Бурятия школа юбилей образование

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