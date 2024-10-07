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В Улан-Удэ жителей домов возле бетонного цеха избавили от шума

В Улан-Удэ жителей домов возле бетонного цеха избавили от шума
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В деле разбиралась прокуратура

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ пресекла нарушения прав жителей домов в Загорске на благоприятные условия проживания.

В здании на улице Краснодонская, 1Б действует цех по производству бетонных изделий комбината по благоустройству. Установлено, что уровень эквивалентного шума в квартирах людей, проживающих поблизости, превышает допустимые значения. Житель одного из домов и обратился за помощью в прокуратуру.

- В связи с этим прокурор района внёс директору учреждения представление об устранении нарушений. По результатам рассмотрения представления проведены работы по установке шумозащитных экранов в целях снижения шумового воздействия, разработан проект санитарно-защитной зоны для промплощадки бетонного завода, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

За отсутствие контроля производственной деятельности предприятия ответственный сотрудник комбината по благоустройству привлечён к дисциплинарной ответственности.

прокуратура шум

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