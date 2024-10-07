Жительница Бурятии стала второй на международном конкурсе красоты в Поднебесной

Жительница Бурятии Тамара Васильева заняла призовое место на Х международном конкурсе Miss and Mrs Asia Awards, который проходил на прошлой неделе в Поднебесной. Об этом рассказала в соцсетях национальный директор конкурса «Краса Бурятии» Руфина Уюина.
Масштабное мероприятие объединило более 30 девушек из России, самого Китая, Кореи, Японии, Тайваня, Узбекистана и Монголии. Первый этап состоялся в Шанхае, а финал – в крупнейшем машиностроительном городе Янчжень.
- В программе были выступления популярных артистов, шоу талантов от участниц, выход в национальных костюмах и вечерних нарядах. Фестиваль транслировался на китайском и корейском телевидении, – написала Руфина Уюина на своей странице во «ВКонтакте».
Наша землячка вошла в пятёрку лучших. Она заняла почётное второе место. Первое досталось представительнице Башкортостана.
- Отныне девушки являются мировыми амбассадорами конкурса, – добавила Руфина Уюина. – Другая наша девочка – Анна Коктышева, выступающая в конкурсе Miss Asia Awards (18+), победила сразу в двух номинациях – «Miss Talant» с песней «Матушка-Земля» и «Miss the best dress». Исполнение зажигательной песни Анны в национальном русском костюме покорило жюри и всех зрителей в зале.
Возрастное ограничение – 18+