Жительница Бурятии стала второй на международном конкурсе красоты в Поднебесной



Жительница Бурятии Тамара Васильева заняла призовое место на Х международном конкурсе Miss and Mrs Asia Awards, который проходил на прошлой неделе в Поднебесной. Об этом рассказала в соцсетях национальный директор конкурса «Краса Бурятии» Руфина Уюина.



Масштабное мероприятие объединило более 30 девушек из России, самого Китая, Кореи, Японии, Тайваня, Узбекистана и Монголии. Первый этап состоялся в Шанхае, а финал – в крупнейшем машиностроительном городе Янчжень.



- В программе были выступления популярных артистов, шоу талантов от участниц, выход в национальных костюмах и вечерних нарядах. Фестиваль транслировался на китайском и корейском телевидении, – написала Руфина Уюина на своей странице во «ВКонтакте».



Наша землячка вошла в пятёрку лучших. Она заняла почётное второе место. Первое досталось представительнице Башкортостана.