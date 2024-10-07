В Иркутске сожгли 108 кг экзотических фруктов









- В соответствии с федеральным законом, подкарантинный груз изъят и уничтожен путём сжигания в котельной. Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области. - В соответствии с федеральным законом, подкарантинный груз изъят и уничтожен путём сжигания в котельной. Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.









В управлении напомнили, что на территорию Российской Федерации в ручной клади и багаже пассажиров разрешён ввоз без оформления фитосанитарного сертификата не более 5 кг растительной продукции (растений, фруктов, овощей).



В управлении напомнили, что на территорию Российской Федерации в ручной клади и багаже пассажиров разрешён ввоз без оформления фитосанитарного сертификата не более 5 кг растительной продукции (растений, фруктов, овощей).

4 октября в аэропорту Иркутска сотрудники Россельхознадзора обнаружили у пассажира, прилетевшего из Вьетнама, экзотические фрукты без фитосанитарных сертификатов. В Россию он привёз дуриан, манго, гуава, рамбутан общим весом 108 кг.