07 октября

06 октября

Популярное

Новый жилой квартал в Улан-Удэ сделают «национальным»

Новый жилой квартал в Улан-Удэ сделают «национальным»
Общество, 
Здания там украсят традиционными геометрическими формами и узорами

Новый жилой квартал, который возведут в центре Улан-Удэ через несколько лет, будет с элементами национальной символики. Так архитекторы намерены отразить самобытность и историю Бурятии, рассказали в управлении комплексного развития территорий (УКРТ).

Фасады зданий в обновлённой исторической части города украсят традиционными геометрическими формами и узорами. Для их отделки пообещали использовать определённую цветовую палитру. А ещё там появятся фигурные парапеты.

- Специалисты компании-застройщика изучили знаковые постройки в республике и обнаружили, что для бурятской архитектуры свойственно применение разнообразных насыщенных цветов, – подчеркнули в УКРТ.

В будущем в сердце города построят межвузовский кампус для студентов, новые здания Национального музея Бурятии и театра «Байкал» и сделают благоустроенную набережную. На двух улицах – Смолина и Свободы – организуют двухстороннее движение, а чтобы разгрузить центр, оборудуют перехватывающие парковки и многоуровневые паркинги.

Ради нового квартала придётся снести десятки домов. На месте старых и аварийных будут современные – с коммерческими помещениями на первых этажах и со всей необходимой социальной инфраструктурой. Речь о двух садиках, школе на 700 с лишним учеников и поликлинике.

Большинство проживающих в центре улан-удэнцев ещё год назад согласились на переезд ради его масштабного обновления. По последним данным, расселить успели уже более 140 человек, живших в домах на улицах Кузнечная, Свободы, Банзарова и Смолина.
строительство мастер-план

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске сожгли 108 кг экзотических фруктов
В Иркутске сожгли 108 кг экзотических фруктов
Общество, 07.10.2024
У туриста не было на них положенных документов
Новый жилой квартал в Улан-Удэ сделают «национальным»
Новый жилой квартал в Улан-Удэ сделают «национальным»
Общество, 07.10.2024
Здания там украсят традиционными геометрическими формами и узорами
Эксперты ошарашили жителей Бурятии размером учительских зарплат
Эксперты ошарашили жителей Бурятии размером учительских зарплат
Общество, 07.10.2024
Специалисты заявили, что им предлагают почти 69 тысяч в месяц
В Бурятии слились два сельских поселения
В Бурятии слились два сельских поселения
Общество, 07.10.2024
Одно из них навсегда исчезло с карты республики
Геральдический совет при президенте зарегистрировал флаг и герб района Бурятии
Геральдический совет при президенте зарегистрировал флаг и герб района Бурятии
Общество, 07.10.2024
В гербе Баунтовского района отражены его географические особенности, природные богатства
Андрей Малахов танцевал под песню певицы из Бурятии
Андрей Малахов танцевал под песню певицы из Бурятии
Общество, 07.10.2024
Татьяна «Артистка» покорила зрителей шоу «Песни от всей души»
В Улан-Удэ частично отключат электричество
В Улан-Удэ частично отключат электричество
Общество, 07.10.2024
Его не будет в Советском районе
В районе Улан-Удэ 5 дней будут отключать свет
В районе Улан-Удэ 5 дней будут отключать свет
Общество, 07.10.2024
Электричества не будет в рабочее время
Шестерых пропавших в Бурятии обнаружили мёртвыми
Шестерых пропавших в Бурятии обнаружили мёртвыми
Общество, 07.10.2024
За месяц в республике исчезли 123 человека 
В Улан-Удэ осуждённым рассказали о профилактике гриппа и ОРВИ
В Улан-Удэ осуждённым рассказали о профилактике гриппа и ОРВИ
Общество, 07.10.2024
Для них прочитали лекцию и показали видео 
В Улан-Удэ сегодня будет тепло
В Улан-Удэ сегодня будет тепло
Общество, 07.10.2024
Днём воздух прогреется до +16
В Бурятии житель аварийного барака решил свою проблему через суд
В Бурятии житель аварийного барака решил свою проблему через суд
Общество, 06.10.2024
Он обратился с иском к администрации сельского поселения  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^