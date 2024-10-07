Новый жилой квартал в Улан-Удэ сделают «национальным»



Новый жилой квартал, который возведут в центре Улан-Удэ через несколько лет, будет с элементами национальной символики. Так архитекторы намерены отразить самобытность и историю Бурятии, рассказали в управлении комплексного развития территорий (УКРТ).



Фасады зданий в обновлённой исторической части города украсят традиционными геометрическими формами и узорами. Для их отделки пообещали использовать определённую цветовую палитру. А ещё там появятся фигурные парапеты.



- Специалисты компании-застройщика изучили знаковые постройки в республике и обнаружили, что для бурятской архитектуры свойственно применение разнообразных насыщенных цветов, – подчеркнули в УКРТ.





В будущем в сердце города построят межвузовский кампус для студентов, новые здания Национального музея Бурятии и театра «Байкал» и сделают благоустроенную набережную. На двух улицах – Смолина и Свободы – организуют двухстороннее движение, а чтобы разгрузить центр, оборудуют перехватывающие парковки и многоуровневые паркинги.



Ради нового квартала придётся снести десятки домов. На месте старых и аварийных будут современные – с коммерческими помещениями на первых этажах и со всей необходимой социальной инфраструктурой. Речь о двух садиках, школе на 700 с лишним учеников и поликлинике.



Большинство проживающих в центре улан-удэнцев ещё год назад согласились на переезд ради его масштабного обновления. По последним данным, расселить успели уже более 140 человек, живших в домах на улицах Кузнечная, Свободы, Банзарова и Смолина.

