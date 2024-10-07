В Усть-Ордынском округе завершился бурятский фестиваль

4 октября в Усть-Ордынском Бурятском округе прошёл этнокультурный фестиваль «Юрта – символ согласия». Мероприятие провели в посёлке Усть-Ордынский. Для участия в нём прибыли делегации из Аларского, Нукутского, Осинского, Баяндаевского, Эхирит-Булагатского, Ольхонского и Качугского районов.В рамках фестивале прошли конкурсы по сборке традиционных жилищ, мастер-классы по приготовлению баранины и саламата, созданию амулетов и оберегов из конского волоса, а также множество других культурных мероприятий.По итогам бурятского этнокультурного фестиваля первое место заняла команда Эхирит-Булагатского района, получившая приз в размере 100 тысяч рублей. Второе место занял Осинский район (75 тысяч рублей). Третье место у Баяндаевского района (55 тысяч рублей). Нукутский, Аларский, Ольхонский и Качугский районы в награду за участие получили по 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации УОБО.