В Кяхте проведут общегородской субботник

С 1 по 31 октября на территории Кяхты объявлен «Месячник чистоты». А 11 октября станет днём общегородского субботника.- Идея проведения месячника чистоты заключается в консолидации усилий всех горожан по наведению порядка на территории г. Кяхта и в своих дворах. Совместными усилиями можно добиться хорошей и результативной работы, - заявили в администрации города.К уборке территорий привлечены сотрудники МБУ «Городское хозяйство», предприятия и организации города. Также к наведению порядка на улицах города могут присоединиться все управляющие и обслуживающие компании и неравнодушные к чистоте и порядку жители города.Городские территории распределены и закреплены между организациями города, управляющими компаниями, обслуживающими организациями и предприятиями для проведения работ в течение всего октября.Для уборки территории общего пользования организациям и жителям будут предоставляться перчатки и мешки для мусора. Вывоз мусора будет осуществляться по предварительным заявкам.