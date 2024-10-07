07 октября

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В Кяхте проведут общегородской субботник

В Кяхте проведут общегородской субботник
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он состоится 11 октября

С 1 по 31 октября на территории Кяхты объявлен «Месячник чистоты». А 11 октября станет днём общегородского субботника.

- Идея проведения месячника чистоты заключается в консолидации усилий всех горожан по наведению порядка на территории г. Кяхта и в своих дворах. Совместными усилиями можно добиться хорошей и результативной работы, - заявили в администрации города.

К уборке территорий привлечены сотрудники МБУ «Городское хозяйство», предприятия и организации города. Также к наведению порядка на улицах города могут присоединиться все управляющие и обслуживающие компании и неравнодушные к чистоте и порядку жители города.

Городские территории распределены и закреплены между организациями города, управляющими компаниями, обслуживающими организациями и предприятиями для проведения работ в течение всего октября.

Для уборки территории общего пользования организациям и жителям будут предоставляться перчатки и мешки для мусора. Вывоз мусора будет осуществляться по предварительным заявкам.

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Кяхта субботник уборка мусора

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