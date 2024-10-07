07 октября

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В Бурятии стартовал конкурс визуального творчества

В Бурятии стартовал конкурс визуального творчества
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заявки принимаются до 15 ноября

В Бурятии объявлено о проведении конкурса визуального творчества «ПРОвидео». На конкурс принимаются видеофильмы, представляющие традиционную культуру, народное творчество, этнографию и историю народов России. Участниками конкурса могут стать авторские коллективы или самостоятельные авторы.

Номинации конкурса: «Музыкальный клип», «Обучающее видео, мастер-класс по народному художественному творчеству», «Видеорепортаж», «Сохранение традиций. Видео о самобытных традициях и обрядах» (может сопровождаться речью диктора), «Я горжусь!» (о героических подвигах земляков, замечательных личностях, малой родине, природных и других достопримечательностях, традициях и обычаях). Максимальная продолжительность видеоролика 5 минут.

Заявки принимаются до 15 ноября на электронную почту: rcnt_info@mail.ru с пометкой «Конкурс». На сайте республиканского центра народного творчества с 20 по 28 ноября состоится голосование за приз зрительских симпатий.

- Лучшие работы будут опубликованы на странице организатора в социальных сетях, отмечены дипломами и призами, - сообщает пресс-служба РЦНТ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия конкурс

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