В Бурятии стартовал конкурс визуального творчества

В Бурятии объявлено о проведении конкурса визуального творчества «ПРОвидео». На конкурс принимаются видеофильмы, представляющие традиционную культуру, народное творчество, этнографию и историю народов России. Участниками конкурса могут стать авторские коллективы или самостоятельные авторы.Номинации конкурса: «Музыкальный клип», «Обучающее видео, мастер-класс по народному художественному творчеству», «Видеорепортаж», «Сохранение традиций. Видео о самобытных традициях и обрядах» (может сопровождаться речью диктора), «Я горжусь!» (о героических подвигах земляков, замечательных личностях, малой родине, природных и других достопримечательностях, традициях и обычаях). Максимальная продолжительность видеоролика 5 минут.Заявки принимаются до 15 ноября на электронную почту: rcnt_info@mail.ru с пометкой «Конкурс». На сайте республиканского центра народного творчества с 20 по 28 ноября состоится голосование за приз зрительских симпатий.- Лучшие работы будут опубликованы на странице организатора в социальных сетях, отмечены дипломами и призами, - сообщает пресс-служба РЦНТ.