Геральдический совет при президенте зарегистрировал флаг и герб района Бурятии

У Баунтовского района Бурятии появились герб и флаг.Как сообщили в группе «Баунт-инфо.24/7» со ссылкой на администрацию, геральдический совет при президенте РФ зарегистрировал герб и флаг Баунтовского эвенкийского района.- Языком аллегорий символизирует исторические, природные, промышленные и прочие особенности муниципального образования, - отмечается здесь.На сайте «Геральдика.ру» даётся геральдическое описание герба: «В лазоревом поле, стоящая на зелёной узкой включенной оконечности рассеченная серебром и золотом островерхая гора, сопровождаемая над вершиной золотыми киркой и обушком (бойком вниз) накрест».Обоснование символики: в гербе Баунтовского эвенкийского района языком геральдических символов и аллегорий лаконично отражены его географические особенности, природные богатства, а также основной профиль деятельности местного населения. Во все фигуры герба заложена многозначная символика.- Окружающая среда Баунтовского эвенкийского района богата и разнообразна. Баунтовский район расположен в северо-восточной части Бурятии. Большая часть территории района расположена в пределах Витимского плоскогорья. В северной части находятся горы Бабанты (Ципиканские горы), на северо-западе района – Южно-Муйский хребет. Между Ципиканскими горами и Южно-Муйским хребтом лежит Баунтовская котловина, по которой протекает река Ципа, здесь же находится озеро Баунт, по названию которого назван район. Изображение серебряной (белой) горы в гербе Баунтовского эвенкийского района символизирует горы, расположенные на территории района, а также одну из достопримечательностей – Белую гору, священное место коренных жителей – эвенков, у подножия которой расположен районный центр с одноимённым названием в переводе с эвенкийского языка, село Багдарин. В гербе «Белая гора» показана в виде серебряного (белого) склона, - говорится на сайте «Геральдика.ру».Стилизованная островерхая гора силуэтом напоминает и эвенкийский чум, подчёркивая национальную особенность коренного населения района.Золотой склон указывает на то, что в Баунтовском районе развита золотодобыча и имеются богатые запасы золота, на то, что история возникновения района напрямую связана с золотодобычей. Первые поселения в районе – были поселениями старателей, которые добывали золото.Серебряный (белый) склон означает белый нефрит, который добывают только в Баунтовском районе.Золотодобыча – основа промышленности района. В связи с активной добычей золота Баунтовский район считается одним из самых развитых горнорудных районов Бурятии. Перекрещённые кирка и обушок (геологический молоток) показывают местных жителей как тружеников, которые вносят свой вклад в развитие золотодобывающей промышленности Баунтовского эвенкийского района.Зелёный цвет герба олицетворяет собой бескрайние таёжные просторы Баунтовского эвенкийского района.Лазоревый цвет дополняет символику и аллегорически показывает водные богатства района.Таким образом, герб Баунтовского эвенкийского района не только отражает его природу и основной вид деятельности местного населения, но также символизирует его историю, показывает связь поколений и бережное отношение местных жителей к своему прошлому.Применённые в гербе цвета дополняют его символику:- серебро (белый цвет) – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения;- золото (жёлтый цвет) – символ высшей ценности, величия, богатства, урожая;- зелёный цвет – символ жизни, молодости, природы, роста, здоровья;- лазоревый (синий) цвет - символ ясного неба, представляет высоту и глубину, постоянство и преданность, искренность и совершенство.Флаг района создан на основе герба и повторяет его символику.