07 октября

06 октября

Популярное

Геральдический совет при президенте зарегистрировал флаг и герб района Бурятии

Геральдический совет при президенте зарегистрировал флаг и герб района Бурятии
Общество, 
В гербе Баунтовского района отражены его географические особенности, природные богатства

У Баунтовского района Бурятии появились герб и флаг.

Как сообщили в группе «Баунт-инфо.24/7» со ссылкой на администрацию, геральдический совет при президенте РФ зарегистрировал герб и флаг Баунтовского эвенкийского района.

- Языком аллегорий символизирует исторические, природные, промышленные и прочие особенности муниципального образования, - отмечается здесь.

На сайте «Геральдика.ру» даётся геральдическое описание герба: «В лазоревом поле, стоящая на зелёной узкой включенной оконечности рассеченная серебром и золотом островерхая гора, сопровождаемая над вершиной золотыми киркой и обушком (бойком вниз) накрест».

Обоснование символики: в гербе Баунтовского эвенкийского района языком геральдических символов и аллегорий лаконично отражены его географические особенности, природные богатства, а также основной профиль деятельности местного населения. Во все фигуры герба заложена многозначная символика.

- Окружающая среда Баунтовского эвенкийского района богата и разнообразна. Баунтовский район расположен в северо-восточной части Бурятии. Большая часть территории района расположена в пределах Витимского плоскогорья. В северной части находятся горы Бабанты (Ципиканские горы), на северо-западе района – Южно-Муйский хребет. Между Ципиканскими горами и Южно-Муйским хребтом лежит Баунтовская котловина, по которой протекает река Ципа, здесь же находится озеро Баунт, по названию которого назван район. Изображение серебряной (белой) горы в гербе Баунтовского эвенкийского района символизирует горы, расположенные на территории района, а также одну из достопримечательностей – Белую гору, священное место коренных жителей – эвенков, у подножия которой расположен районный центр с одноимённым названием в переводе с эвенкийского языка, село Багдарин. В гербе «Белая гора» показана в виде серебряного (белого) склона, - говорится на сайте «Геральдика.ру».

Стилизованная островерхая гора силуэтом напоминает и эвенкийский чум, подчёркивая национальную особенность коренного населения района.

Золотой склон указывает на то, что в Баунтовском районе развита золотодобыча и имеются богатые запасы золота, на то, что история возникновения района напрямую связана с золотодобычей. Первые поселения в районе – были поселениями старателей, которые добывали золото.

Серебряный (белый) склон означает белый нефрит, который добывают только в Баунтовском районе.

Золотодобыча – основа промышленности района. В связи с активной добычей золота Баунтовский район считается одним из самых развитых горнорудных районов Бурятии. Перекрещённые кирка и обушок (геологический молоток) показывают местных жителей как тружеников, которые вносят свой вклад в развитие золотодобывающей промышленности Баунтовского эвенкийского района.

Зелёный цвет герба олицетворяет собой бескрайние таёжные просторы Баунтовского эвенкийского района.

Лазоревый цвет дополняет символику и аллегорически показывает водные богатства района.

Таким образом, герб Баунтовского эвенкийского района не только отражает его природу и основной вид деятельности местного населения, но также символизирует его историю, показывает связь поколений и бережное отношение местных жителей к своему прошлому.

Применённые в гербе цвета дополняют его символику:
- серебро (белый цвет) – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения;
- золото (жёлтый цвет) – символ высшей ценности, величия, богатства, урожая;
- зелёный цвет – символ жизни, молодости, природы, роста, здоровья;
- лазоревый (синий) цвет - символ ясного неба, представляет высоту и глубину, постоянство и преданность, искренность и совершенство.

Флаг района создан на основе герба и повторяет его символику.
районы Бурятии Баунтовский район герб флаг

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Геральдический совет при президенте зарегистрировал флаг и герб района Бурятии
Геральдический совет при президенте зарегистрировал флаг и герб района Бурятии
Общество, 07.10.2024
В гербе Баунтовского района отражены его географические особенности, природные богатства
Андрей Малахов танцевал под песню певицы из Бурятии
Андрей Малахов танцевал под песню певицы из Бурятии
Общество, 07.10.2024
Татьяна «Артистка» покорила зрителей шоу «Песни от всей души»
В Улан-Удэ частично отключат электричество
В Улан-Удэ частично отключат электричество
Общество, 07.10.2024
Его не будет в Советском районе
В районе Улан-Удэ 5 дней будут отключать свет
В районе Улан-Удэ 5 дней будут отключать свет
Общество, 07.10.2024
Электричества не будет в рабочее время
Шестерых пропавших в Бурятии обнаружили мёртвыми
Шестерых пропавших в Бурятии обнаружили мёртвыми
Общество, 07.10.2024
За месяц в республике исчезли 123 человека 
В Улан-Удэ осуждённым рассказали о профилактике гриппа и ОРВИ
В Улан-Удэ осуждённым рассказали о профилактике гриппа и ОРВИ
Общество, 07.10.2024
Для них прочитали лекцию и показали видео 
В Улан-Удэ сегодня будет тепло
В Улан-Удэ сегодня будет тепло
Общество, 07.10.2024
Днём воздух прогреется до +16
В Бурятии житель аварийного барака решил свою проблему через суд
В Бурятии житель аварийного барака решил свою проблему через суд
Общество, 06.10.2024
Он обратился с иском к администрации сельского поселения  
Агинцев удивила передача Бурятии рынды с корабля, на котором служил Алдар Цыденжапов
Агинцев удивила передача Бурятии рынды с корабля, на котором служил Алдар Цыденжапов
Общество, 06.10.2024
Некоторые считают, что сигнальный колокол нужно было оставить на малой родине Героя
В Улан-Удэ вновь покажут балет «Лебединое озеро»
В Улан-Удэ вновь покажут балет «Лебединое озеро»
Общество, 06.10.2024
В спектакле задействована вся балетная труппа Бурятского театра оперы и балета
В Бурятии бегавшие у сельской школы собаки куда-то подевались
В Бурятии бегавшие у сельской школы собаки куда-то подевались
Общество, 06.10.2024
Во время рейда там не обнаружили ни одного пса
«Кина не будет»: Жители района в Бурятии остались без фильмов
«Кина не будет»: Жители района в Бурятии остались без фильмов
Общество, 06.10.2024
Их не станут показывать из-за опасного оборудования


В Улан-Удэ ищут хозяев для крошечного котёнка
В Улан-Удэ ищут хозяев для крошечного котёнка
Общество, 06.10.2024
Пока он живёт на даче в клетке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^