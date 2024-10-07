В Улан-Удэ женился осуждённый колонии-поселения

Церемония прошла в ЗАГСе
Осуждённый, отбывающий наказание в колонии-поселении №3, женился.
Церемония бракосочетания прошла в Улан-Удэнском городском отделе управления ЗАГС.
- Торжественный процесс провели с соблюдением всех установленных правил и традиций. Молодожёны обменялись кольцами, после чего им вручили свидетельство о заключении брака, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.
В ведомстве отметили, что руководство КП-3 «всегда приветствует решение осуждённых о регистрации брака и создании семьи, а также оказывает содействие в оформлении необходимых документов и в организации процедуры бракосочетания».
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Церемония прошла в ЗАГСе
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