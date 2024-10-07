В Улан-Удэ женился осуждённый колонии-поселения

Осуждённый, отбывающий наказание в колонии-поселении №3, женился.Церемония бракосочетания прошла в Улан-Удэнском городском отделе управления ЗАГС.- Торжественный процесс провели с соблюдением всех установленных правил и традиций. Молодожёны обменялись кольцами, после чего им вручили свидетельство о заключении брака, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.В ведомстве отметили, что руководство КП-3 «всегда приветствует решение осуждённых о регистрации брака и создании семьи, а также оказывает содействие в оформлении необходимых документов и в организации процедуры бракосочетания».