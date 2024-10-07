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Педагог-психолог из Бурятии вошла в топ-15 всероссийского конкурса

Педагог-психолог из Бурятии вошла в топ-15 всероссийского конкурса
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
В федеральном этапе участвовали представители 82 регионов

На прошлой неделе в Москве на торжественной церемонии назвали имена победителя и призёров всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2024». В федеральном этапе соревновались представители 82 регионов России.

Конкурсные испытания федерального этапа конкурса проводились с 30 сентября по 3 октября в Московском государственном психолого-педагогическом университете и включали два тура: экспертный и суперфинал.

В рамках экспертного тура участники прошли испытания «Характеристика профессиональной деятельности», «Визитная карточка», «Блиц-интервью» и «Мастер-класс». По итогам испытаний экспертами конкурса были отобраны 15 лауреатов, прошедших в суперфинал.

Суперфиналисты продемонстрировали свои знания, умения и навыки на испытании «Профессиональные кейсы», и по его итогам были определены победители.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ, одним из суперфиналистов стала участница из Бурятии Маргарита Конева, педагог-психолог Каменской средней общеобразовательной школы, победитель республиканского этапа конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог - 2024».

Бурятия психологи педагоги конкурс

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